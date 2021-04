Samsung a publié une nouvelle mise à jour logicielle pour le Galaxy S21 Ultra 5G, qui augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le produit phare au 1er mai 2021. En outre, la nouvelle version améliore la caméra et améliore la fonction de partage rapide.

Le nouveau micrologiciel porte le numéro de version G998BXXU3AUDA et nécessite un téléchargement d’environ 1,2 Go. Il est actuellement en cours de semis en Allemagne et nous prévoyons que le déploiement se développera bientôt dans d’autres pays.

Si vous habitez en Allemagne et n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pouvez essayer de la vérifier manuellement en accédant à votre smartphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

