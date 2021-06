Samsung Galaxy S21 Ultra 5G élu meilleur smartphone aux Global Mobile Awards au Mobile World Congress 2021 – Samsung Global Newsroom

Le produit phare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a remporté le prix du meilleur smartphone, étant reconnu pour ses fonctionnalités haut de gamme et son design innovant comme le meilleur sur un smartphone au cours de la dernière année.

Samsung Electronics a le plaisir d’annoncer que le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a remporté la catégorie Meilleur smartphone aux Global Mobile Awards (GLOMO Awards) lors du Mobile World Congress (MWC) 2021. Les GLOMO Awards annuels récompensent le matériel, les logiciels et les services qui stimulent l’innovation. dans l’ensemble de l’industrie mobile dans le monde.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : Meilleur Smartphone

Lors de la remise des prix le 30 juine, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a été nommé « Meilleur smartphone » de l’année dernière. Le smartphone, qui dispose d’un système de caméra de qualité professionnelle et d’un écran intelligent lumineux, est le choix idéal pour les utilisateurs qui souhaitent prendre de superbes photos détaillées. C’est également le premier appareil de la série S à prendre en charge le stylet S Pen, pour une productivité avancée des utilisateurs expérimentés. Avec toutes ces fonctionnalités regroupées dans un design épuré, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G représente le meilleur de l’ingénierie Samsung.

Les juges de la catégorie ont déclaré : « Le meilleur smartphone Android que Samsung ait jamais conçu avec une large gamme de fonctionnalités, un superbe écran AMOLED, les meilleurs appareils photo de sa catégorie et plus encore – ce téléphone offre à tous les niveaux et est un digne gagnant des meilleurs smartphones en 2021. . «

Le Samsung Galaxy S20 FE était également présélectionné dans cette catégorie, qui a apporté les fonctionnalités préférées des fans du Galaxy S20 phare à encore plus d’utilisateurs, y compris l’incroyable appareil photo alimenté par l’IA et le magnifique écran Infinity-O 120 Hz.

« Nous sommes honorés d’avoir été reconnus dans une catégorie aussi compétitive lors des prix GLOMO de cette année. Samsung a une longue et fière histoire de moteur de l’innovation, et nous visons à fournir des appareils qui répondent aux besoins de nos utilisateurs aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente principale et chef du marketing, activités de communications mobiles chez Samsung Electronics. « Alors que les besoins des utilisateurs continuent de croître de manière si variée et dynamique, nous nous engageons à mener le voyage dans le développement d’appareils appréciés des utilisateurs du monde entier. »

“Félicitations à tous les gagnants et nominés de la GSMA‘s GLOMO Awards 2021. Vous incarnez vraiment le thème de cette année‘s événement, Connected Impact,« a déclaré John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. « Compte tenu des circonstances difficiles, nous‘avons tous été confrontés au cours des 15 derniers mois, il‘Il est plus important que jamais de se rassembler pour reconnaître l’incroyable innovation et l’ingéniosité qui façonnent notre industrie, ainsi que l’impact positif que cela a sur le monde qui nous entoure.«

Pour plus d’informations sur les derniers appareils et services Galaxy, veuillez visiter news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com, www.samsung.com.