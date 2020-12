Nous avons eu un bon aperçu du Samsung Galaxy S21 + 5G ce week-end et maintenant YouTuber Trucs aléatoires 2 est de retour avec une «revue non officielle» du prochain produit phare Galaxy un mois avant son annonce.

La courte vidéo met en évidence l’écran AMOLED dynamique plat de 6,7 pouces avec ses cadres minces et sa découpe centrée. Le panneau semble avoir des lunettes plus minces que le Galaxy S20 + sortant, ce qui est particulièrement visible dans la zone du menton. Nous obtenons également un examen approfondi des côtés et de l’arrière de l’appareil, ce qui révèle que la configuration de la triple caméra a été confirmée pour transporter 12MP principal + téléobjectif 64MP + capteurs ultra-larges 12MP. Le module téléobjectif est livré avec un zoom optique 3x.

Il existe également quelques exemples de clichés illustrant les prouesses SuperHDR de Samsung à côté des prises de vue d’un iPhone 12 Pro. Le critique mentionne également que la batterie de 4500 mAh parvient à durer une journée entière malgré une utilisation intensive. Il a également confirmé les deux variantes de stockage, à savoir 128 Go et 256 Go et que sa version était alimentée par le chipset Snapdragon 888.

Regardez la vidéo complète ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez du prochain Galaxy S21 + de Samsung dans les commentaires.