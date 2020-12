Suite à la certification officielle et aux fuites de rendus de la prochaine série Samsung Galaxy S, la dernière preuve du Galaxy S21 provient d’une entrée Geekbench, gérée par le smartphone inédit.

Le téléphone porte un numéro de modèle SM-G991U et le chipset répertorié est «lahaina». Il s’agit du nom de code du chipset Qualcomm Snapdragon 888 récemment annoncé. Le téléphone est également répertorié avec 8 Go de RAM et fonctionnant sous Android 11.

Certes, les scores ne sont pas impressionnants sur Geekbench 5.2.5, mais cela signifie simplement que Samsung optimise probablement toujours le logiciel de cet appareil.

La série Samsung Galaxy S21 devrait arriver beaucoup plus tôt cette année que jamais auparavant: janvier. Des rendus CAO du Galaxy S21 + ont fait surface plus tôt cette semaine (sur la base de fuites d’il y a plus loin), ce qui nous a montré un design familier avec une nouvelle tournure autour de la conception du réseau de caméras, qui coule vers la touche d’alimentation sur le côté et est magnifique.

Le plus haut niveau (modèle Ultra) de cette série devrait être compatible avec le S Pen. Cet appareil serait le successeur ultime de la série Galaxy Note, dont la fenêtre de lancement à l’automne devrait être reprise par les produits phares pliables de Samsung tels que le Z Fold et le Z Flip.

