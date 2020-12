La série Samsung Galaxy S21 fait partie du moulin à rumeurs depuis très longtemps, et les smartphones devraient arriver début janvier 2021. Avant leur lancement officiel, la publication allemande WinFuture a publié les spécifications présumées des Galaxy S21 et S21. De plus, cela inclut trois caméras arrière, un seul jeu de tir à selfie et 8 Go de RAM. Les téléphones à venir (y compris le Galaxy S21 Ultra) seraient également équipés du SoC Samsung Exynos 2100 qui pourrait être lancé officiellement le 12 janvier. La série Galaxy S21 serait lancée le 14 janvier.

En commençant par le Galaxy S21 vanille, le téléphone arborerait un écran AMOLED dynamique Full HD + Infinity-O de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Sous le capot, il est prévu d’emballer le SoC Exynos 2100 (en Europe) ou le SoC Snapdragon 888 (aux États-Unis) couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Sa configuration de triple caméra arrière pourrait inclure un appareil photo principal de 12 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et OIS, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et enfin, un téléobjectif de 64 mégapixels avec une ouverture f / 2,0 , OIS et zoom optique hybride 3x. À l’avant, la rumeur dit qu’il hébergerait un appareil photo de 10 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation. En termes de batterie, le Galaxy S21 peut contenir une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide avec et sans fil. D’autres fonctionnalités rumeurs incluent Bluetooth v5, port USB Type C, NFC, Wi-Fi 6 et trois variantes de couleur.

D’un autre côté, on dit que le Galaxy S21 Plus contient un écran AMOLED Full HD + Infinity-O de 6,7 pouces plus grand et une batterie de 4800 mAh. Les fonctionnalités de son appareil photo seraient les mêmes que celles du Galaxy S21. Il est également prévu d’emballer le SoC Samsung Exynos 2100 ou le SoC Snapdragon 888 selon la région. On dit que les deux téléphones sont livrés avec One UI 3.1 basé sur Android 11. En termes de prix, le prix du modèle normal commencerait à 849 EUR (environ 76800 Rs) en Europe, tandis que la variante Plus débutera à 1049 EUR (environ 95000 Rs) pour la version de base de 128 Go.