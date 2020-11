Samsung Galaxy S21 + reçoit la certification BIS, lancement attendu sous peu

La série Samsung Galaxy S21 qui, selon la rumeur, inclurait le Galaxy S21 vanille avec le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra fait l’actualité depuis un certain temps. Désormais, un téléphone Samsung supposé être le Galaxy S21 + a reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS), laissant donc présager son lancement prochain. Le site Web BIS montre le téléphone Samsung avec le numéro de modèle SM-G996B / DS, où DS indique la prise en charge de la double carte SIM. Récemment, le Galaxy S21 vanille aurait également figuré sur le site Web de BIS, portant le numéro de modèle SM-G991B. La série Galaxy S21 serait lancée en janvier, bien que le fabricant de smartphones sud-coréen n’ait pas encore confirmé le développement.

La certification BIS du Galaxy S21 + a été repérée pour la première fois par Root My Galaxy. Notamment, une prétendue liste Geekbench du Galaxy S21 + montrait le numéro de modèle SM-G996U, il est donc possible que la liste BIS du téléphone Samsung soit un modèle complètement différent. Pendant ce temps, des rapports précédents et des rendus présumés publiés par plusieurs pronostiqueurs ont laissé entendre que le Galaxy S21 + comporterait le SoC Snapdragon 875 annoncé, 8 Go de RAM, un écran de 6,7 pouces. Plus tôt en octobre, My Smart Price avait suggéré que le Galaxy S21 + serait équipé de trois caméras arrière, une seule caméra selfie logée à l’intérieur de la découpe de perforation alignée au centre. Alors que le Galaxy S21 vanille serait également livré avec une configuration de triple caméra arrière, tandis que le Galaxy S21 Ultra peut contenir cinq caméras à l’arrière.

Récemment, un rapport a suggéré que la série Galaxy S21 permettrait aux utilisateurs de déverrouiller des téléphones avec l’assistant vocal Samsung Bixby. Le fabricant de smartphones sud-coréen aurait également abandonné la brique de chargement USB et les écouteurs des boîtiers Galaxy S21, comme le déménagement d’Apple avec la nouvelle série iPhone 12. Selon la rumeur, tous les téléphones Galaxy S21 arriveraient avec One UI 3.1 basé sur Android 11. Plus tôt ce mois-ci, le pronostiqueur Jon Prosser avait annoncé que les smartphones Galaxy S21 seraient lancés le 14 janvier.