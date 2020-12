Samsung va présenter les smartphones Galaxy S21 avec un nouveau scanner d’empreintes digitales, leakster Univers de glace réclamations. Le capteur sous-écran a été initialement introduit avec le Galaxy S10, puis a fait son chemin vers le Galaxy S20, mais il sera maintenant beaucoup plus rapide et beaucoup plus grand.

Le capteur sous le panneau OLED sera carré, côtés de 8 mm, ce qui en fait 64 mm2. À titre de comparaison, les deux produits phares précédents avaient des capteurs 4×9 mm, soit 36 ​​mm carrés – une augmentation considérable de 77%, entrant le 14 janvier.

Lorsque Samsung a introduit la solution UD pour la première fois en février 2019, elle était en proie à des problèmes. Il ne fonctionnait qu’avec certains protecteurs d’écran, il permettait aux doigts non enregistrés de déverrouiller l’appareil. La situation était si mauvaise que Samsung a dû émettre un correctif quelques jours seulement après le lancement sur le marché.

Espérons que cette situation ne se reproduira pas et que nous aurons un capteur plus grand et plus rapide. Le fuite affirme qu’il n’aura besoin que d’un robinet rapide au lieu d’une pression longue réelle, réduisant de moitié la vitesse de déverrouillage, ce qui constituerait une amélioration considérable pour la convivialité quotidienne.

La source