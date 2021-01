Presque tout sur la série Samsung Galaxy S21 est à l’état sauvage, bien qu’il y ait des fuites suggérant de minuscules détails sur le prochain produit phare de Samsung avant son lancement le 14 janvier. La dernière fuite sur les smartphones – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra – concerne sa capacité de stockage, et certains fans pourraient ne pas être satisfaits de ces informations. Selon l’initié de l’industrie Roland Quandt, les smartphones Galaxy S21 ne seraient pas livrés avec la prise en charge de la carte microSD, par conséquent, les utilisateurs qui bénéficient d’un stockage supplémentaire devront acheter la variante la plus chère. Notamment, Samsung a laissé de côté un emplacement microSD du Samsung Galaxy Note 20 classique lancé l’année dernière, mais, en comparaison, le Note 20 Ultra prend en charge les cartes microSD d’une taille maximale de 1 To.

Quandt affirme également que Samsung peut inclure le chargeur USB pour des marchés limités. Des rapports précédents ont suggéré que le géant de la technologie sud-coréen pourrait abandonner le chargeur de la boîte, malgré les moqueries d’Apple pour le même mouvement avec sa série iPhone 12. Pendant ce temps, un teaser vidéo de Samsung a fait surface en ligne cette semaine, qui annonce vaguement l’arrivée de la prochaine gamme de smartphones Galaxy S, au milieu de rumeurs affirmant le lancement du Galaxy S21 le 14 janvier. La vidéo de 30 secondes commence avec le premier téléphone Galaxy S et va en haut de la ligne jusqu’au Galaxy S20 à partir de 2020 – avec un avis spécifique sur l’évolution de l’appareil photo des téléphones. À la fin de la vidéo, nous pouvons remarquer le teaser qui se lit comme suit: «Une nouvelle galaxie vous attend, avec un passage de« 2020 »à« 2021 ».

Les trois smartphones seraient livrés avec un écran 120 Hz et le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 888 ou un SoC Samsung Exynos 2100 non annoncé. La batterie du Samsung Galaxy S21 à la vanille serait de 4000 mAh tandis que le Samsung Galaxy S21 Plus contiendrait une capacité de 4800 mAh. Le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait être livré avec une batterie de 5000 mAh, selon des rapports antérieurs. On dit que les modèles vanilla et Plus abritent trois caméras arrière, tandis que la variante Ultra sera livrée avec quatre caméras.