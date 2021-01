La série Samsung Galaxy S21 fait partie de la rumeur depuis très longtemps et les smartphones devraient arriver le 14 janvier. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une série de fuites qui résument à peu près toutes les spécifications de la gamme rumeur de Samsung S21. Tous les smartphones de la gamme seraient équipés du SoC Exynos 2100 ou du SoC Qualcomm Snapdragon 888 inopiné selon la région. Comme Samsung n’a pas encore confirmé le développement, voici un aperçu de tous les détails que nous connaissons sur la série Galaxy S21.

En commençant par les bases, la série comprendrait le Galaxy S21 classique avec le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra. Le modèle haut de gamme peut être livré avec le support du stylet (ou du Galaxy S Pen), précédemment fourni avec les appareils Samsung Note. Notamment, des rapports ont suggéré que le géant de la technologie sud-coréen pourrait abandonner le chargeur USB de son emballage officiel, bien qu’il se moque d’Apple pour le même mouvement avec sa série iPhone 12. Un pronostiqueur connu a affirmé que Samsung pourrait inclure le chargeur USB pour des marchés limités. De plus, tous les appareils de la gamme peuvent présenter une connectivité 5G mais ne pas prendre en charge la carte microSD. On dit également que les téléphones sont livrés avec One UI 3.0 basé sur Android 11.

Samsung Galaxy S21: Le modèle de base arborerait un écran AMOLED dynamique Full HD + Infinity-O de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Sous le capot, il est prévu d’emballer le SoC Exynos 2100 (en Europe) ou le SoC Snapdragon 888 (aux États-Unis) couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Sa configuration de triple caméra arrière pourrait inclure un appareil photo principal de 12 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et OIS, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et enfin, un téléobjectif de 64 mégapixels avec une ouverture f / 2,0 , OIS et zoom optique hybride 3x. À l’avant, la rumeur dit qu’il hébergerait un appareil photo de 10 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation.

En termes de batterie, le Galaxy S21 peut contenir une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide avec et sans fil. D’autres fonctionnalités rumeurs incluent Bluetooth v5, port USB Type C, NFC, Wi-Fi 6 et trois variantes de couleurs.

Samsung Galaxy S21 Plus: La variante Plus est censée contenir un écran AMOLED Full HD + Infinity-O de 6,7 pouces plus grand et une batterie de 4800 mAh. Les fonctionnalités de son appareil photo seraient les mêmes que celles du Galaxy S21. Il est également prévu d’emballer le SoC Samsung Exynos 2100 ou le SoC Snapdragon 888 selon la région.

Samsung Galaxy S21 Ultra: Le modèle haut de gamme de la série Galaxy S21 peut présenter un écran AMOLED dynamique Infinity-O-Edge de 6,8 pouces avec une résolution de 3200×1 440 pixels (WQHD +), 515ppi, une luminosité de crête de 1600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de caméras, le téléphone devrait comporter une configuration de caméra arrière quadruple qui hébergerait un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif grand angle f / 1,8 et des capacités de mise au point automatique. Il y a aussi un capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle f / 2.2 et champ de vision de 120 degrés, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et enfin, un téléobjectif secondaire de type périscope de 10 mégapixels avec OIS et zoom optique 10x. Le système de caméra arrière abrite en outre un système de mise au point automatique laser qui remplace le capteur Time-of-Flight (ToF) disponible sur le Galaxy S20 Ultra, indique le rapport. Pour les selfies et les appels vidéo, le Samsung Galaxy S21 Ultra est censé transporter un jeu de tir de 40 mégapixels logé à l’intérieur de la découpe de perforation.

D’autres fonctionnalités rumeurs sur le téléphone incluent la double SIM + eSIM (varie selon la région), 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC, une classification IP68 et la prise en charge du stylet S Pen (en option). Le Galaxy S21 Ultra peut contenir une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 45 W, une charge rapide sans fil (Qi), une prise en charge sans fil PowerShare (charge sans fil inversée).

Des prix: Le prix du Samsung Galaxy S21 Plus devrait commencer à 1049 EUR (environ 94 500 Rs) pour un modèle de 128 Go, et sa variante de 256 Go pourrait coûter 1099 EUR (environ 99 000 Rs). Le Galaxy S21 ordinaire pourrait être disponible à 849 EUR (environ Rs 76000) pour l’option de stockage de 128 Go. D’autre part, le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra commencerait à 1399 euros, soit environ 1,26 lakh de Rs en Inde. Le modèle vanille peut être disponible en noir, rose, violet et blanc, tandis que le modèle Galaxy S21 Plus aurait les mêmes finitions de couleur, à l’exception de l’option blanche. Notamment, avant son lancement très attendu, il semble que la série Samsung Galaxy S21 soit officiellement prête pour les réservations de précommande aux États-Unis. Selon une page de destination sur le site Web de Samsung, la société offre jusqu’à 700 $ (environ 51400 Rs) de crédit d’échange instantané pour un échange sur d’anciens smartphones Samsung.