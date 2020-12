Jetez un œil au Samsung Galaxy S21 + dans la nature, grâce à @MauriQHD sur Twitter.

Les trois images semblent montrer un appareil de travail légitime avec un autocollant confidentiel à l’arrière. L’unité semble être le modèle Phantom Violet. Il ressemble à l’enfant du milieu Galaxy S21 +.









Samsung Galaxy S21 + pratique

À ce stade, nous savons à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur la famille Galaxy S21. Le trio deviendra officiel mondialement le 14 janvier.

Ils seront alimentés par un Exynos 2100 dans la plupart des pays et le Snapdragon 888 aux États-Unis et en Corée. Les Galaxy S21 et S21 + auront un FullHD + AMOLED de 6,2 pouces et 6,7 pouces avec une caméra constante de 120Hz, 4000mAh et 4800mAh, 12MP f / 1.8 principal, 12MP f / 2.2 ultra-large et 64MP f / 2.0 3x téléobjectifs et 8 Go de RAM.

Le Galaxy S21 Ultra aura un AMOLED dynamique de 6,8 pouces plus grand avec un rafraîchissement de 120 Hz (adaptatif) et une résolution QHD +, ainsi qu’une batterie plus grande de 5000 mAh, une caméra principale de 108 MP de deuxième génération, deux téléobjectifs de 10 MP – 3x et un périscope 10x et prise en charge du S Pen.