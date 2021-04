Samsung envisage de lancer un smartphone Galaxy S21 FE, et ses premiers rendus sont déjà apparus en ligne. Le leakster Steve H, mieux connu sous le nom d’OnLeaks, a dévoilé que le design du smartphone Fan Edition restera fidèle au style Galaxy S21 d’une bosse de caméra pas comme les autres, mais cette fois, il fera saillie directement du panneau, au lieu de faire partie du cadre. Regarde:









Samsung Galaxy S21 FE

Selon OnLeaks, le téléphone mesurera 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (9,3 mm au niveau de la bosse de la caméra), ce qui le rend légèrement plus grand que le Galaxy S21 vanille. Le cadre sera en métal, cependant, le panneau arrière sera en «verre givré», ce qui est une façon élégante d’appeler des panneaux en plastique avec un aspect de verre.

On dit que l’écran du Galaxy S21 FE est un écran plat de 6,4 pouces, et on peut facilement supposer qu’il s’agira d’un AMOLED. Il y a un seul trou de perforation au centre pour la caméra selfie. En parlant d’appareils photo, le trio à l’arrière semble avoir trois objectifs identiques, mais nous nous attendons à une rétrogradation de la combinaison 12 MP principale + 64 MP télé + 12 MP ultra-large du Samsung Galaxy S21.

La source