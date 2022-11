Samsung Galaxy S21 FE reçoit maintenant la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13

Il y a quelques heures à peine, le Samsung Galaxy S20 FE a commencé à recevoir sa propre mise à jour de One UI 5 basée sur Android 13, et nous ne sommes même pas un jour après cela, et son successeur est également entré dans l’action.

Le Samsung Galaxy S21 FE est désormais également doté de la dernière version du skin logiciel de la société coréenne, qui repose sur la dernière version Android de Google. La mise à jour est actuellement disponible sur certains marchés du modèle international, celui qui s’identifie comme SM-G990B.

La nouvelle version en cours de déploiement est étiquetée G990BXXU2DVK3, elle arrive en direct sous forme de téléchargement de 2,3 Go et apporte le niveau de correctif de sécurité du 1er octobre 2022. Ce n’est pas actuel par un effort d’imagination, et nous nous attendons à ce que Samsung rectifie cela début décembre lorsqu’il devrait déployer la mise à jour de sécurité de décembre sur le S21 FE.

Jusque-là, si vous en possédez un (avec le numéro de modèle susmentionné), il peut être payant de rechercher manuellement une mise à jour en accédant à Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer. Vous pourriez avoir de la chance et goûter One UI 5 d’ici la fin de la journée. Si la mise à jour n’est pas encore disponible pour vous, ne vous inquiétez pas – elle est définitivement en route maintenant et cela pourrait prendre quelques jours pour qu’elle atteigne toutes les unités à l’état sauvage.

La source