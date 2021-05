Samsung Galaxy S21 FE mentionné sur le site Web de Samsung Mexico

Suite au buzz autour du Samsung Galaxy S21 FE ces derniers temps, la dernière fuite provient du fabricant de téléphones. Comme signalé pour la première fois par Galaxy Club, Samsung Mexico avait brièvement affiché la mention du Samsung Galaxy S21 FE sur sa page d’accueil.

Le site Web a lu «Conoce más sobre Galaxy S21 FE» qui se traduit par «En savoir plus sur le Galaxy S21 FE». Cela a été écrit ci-dessous une photo du Galaxy S21 et du Galaxy S21 Ultra. Le nom du téléphone inédit a depuis été supprimé de la page d’accueil, mais une capture d’écran est fournie par Galaxy Club.

Source: Galaxy Club

Nous avons entendu des rumeurs sur le Samsung Galaxy S21 FE depuis février et Samsung n’a pas encore expliqué à quoi ressemblera le téléphone. Heureusement, nous avons déjà vu des fuites de rendus du téléphone qui sont apparus plus tôt en avril.



Rendu Galaxy S21 FE

Jusqu’à présent, des rumeurs ont fait état d’une batterie de 4500 mAh et les spéculations suggèrent que le téléphone pourrait avoir un écran plat de 6,4 pouces. On dit que la caméra selfie est une unité 32MP et que le téléphone pourrait arriver en gris, vert, violet, rose et blanc. Un rapport de mars suggérait que Samsung prévoyait de sortir le Galaxy S21 FE au cours du quatrième trimestre de cette année.

La source