Samsung Galaxy S21 FE entrant? Le numéro de modèle indique le support 5G, lancement prévu au second semestre 2021

Samsung a lancé le mois dernier sa série de smartphones phares Galaxy S21. Maintenant, moins d’un mois depuis son lancement, des rapports sur une « Fan Edition » de la série Samsung Galaxy S21 ont commencé à faire surface. Un rapport récent a déclaré qu’un smartphone Samsung avec le numéro de modèle SM-G990B pourrait être le Samsung Galaxy S21 FE, successeur du Galaxy S20 FE, qui était une version atténuée des smartphones Samsung Galaxy S20.

Comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy S21 FE devrait partager une quantité importante de matériel avec la série Galaxy S21. Le rapport de SamMobile, qui a d’abord rendu compte du numéro de modèle SM-G990B, affirme que le Samsung Galaxy S21 FE peut être livré avec 5G, à en juger par le modèle de nomenclature de Samsung (en termes de numéros de modèle). Il est également rapporté que le Samsung Galaxy S21 FE sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi et, comme son prédécesseur, viendra avec une plus large gamme d’options de couleurs comme le rose, le violet, le blanc et plus de couleurs.

Le Samsung Galaxy S21 FE devrait être lancé au cours du second semestre de cette année et le smartphone offrirait jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Le Samsung Galaxy S20 FE, lancé l’année dernière, s’est avéré être une offre saluée par la critique de Samsung, car le smartphone offrait une expérience de niveau phare à un coût nettement inférieur à celui de ses grands frères – le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20. Ultra. Cela a également donné aux acheteurs potentiels un point d’entrée moins cher dans la série phare de Samsung.