Samsung Galaxy S21 FE de retour en Inde avec un nouveau chipset, les prix révélés

Selon des sources proches du dossier, Samsung envisage de relancer le Samsung Galaxy S21 FE en Inde afin de se débarrasser de l’ancien stock. Mais ce n’est pas le S21 FE qui se vend actuellement dans le pays, nous parlons de la version alimentée par Snapdragon 888. Celui initialement disponible en Inde était l’itération Exynos 2100.

À l’heure actuelle, le S21 FE alimenté par Exynos 2100 coûte environ 33 000 INR (400 $), tandis que la version Snapdragon 888 sera probablement publiée pour 49 999 INR (600 $), mais avec une configuration de mémoire de base de 8 Go/256 Go. La variante Exynos apporte 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne par défaut. Le reste des spécifications est identique au Galaxy S21 FE standard, mais des rumeurs suggèrent qu’une nouvelle option de couleur est en cours.

Le Galaxy S21 FE exécutant SD888 a été initialement publié au début de 2022 et a promis quatre mises à jour majeures au lancement et le rapport suggère que la version indienne actualisée recevra également quatre ans de mises à jour majeures.

