Samsung en a surpris beaucoup en 2020 en sortant une version moins chère de son produit phare Galaxy S20, le Galaxy S20 FE (ou Fan Edition). Cela comprenait une excellente combinaison de spécifications et de prix, ce qui en faisait un succès instantané et recueillait une critique de 4,5 étoiles de notre propre peintre Lewis.

Maintenant, avec 2020 enfin derrière nous, nous regardons vers ce que la nouvelle année pourrait apporter, sous la forme du Samsung Galaxy S21 FE.

Quand le Samsung Galaxy S21 FE sortira-t-il?

Samsung n’a rien dit sur le Galaxy S21 FE, il n’y a donc pas de date de sortie officielle au moment de la rédaction. Cela dit, nous pouvons au moins regarder le modèle précédent pour voir si nous pouvons faire une prédiction précise.

En soi, c’est un peu un coup de couteau dans le noir, car il n’y a eu qu’un seul appareil FE jusqu’à présent, et qui est arrivé au milieu de la pandémie. Mais, si nous utilisons cela comme modèle, voici comment la gamme s’est alignée au cours des dernières années:

Samsung Galaxy S9 sorti le 16 mars 2018

Samsung Galaxy S10 sorti le 4 mars 2019

Samsung Galaxy S20 sorti le 6 mars 2020

Samsung Galaxy S20 FE sorti le 2 octobre 2020

Samsung Galaxy S21 sorti le 29 janvier 2021

Le calendrier de sortie typique montre les principaux téléphones sortis en mars, puis le FE à venir environ sept mois après cela – ce qui aurait placé le FE S21 pour une version d’octobre.

Les trois premiers membres de la série S21 ont peut-être résisté à la tendance de mars, mais octobre – ou à peu près – semble pouvoir encore tenir la route, SamMobile affirmant que des sources ont cité une version Q4 pour le S21 FE, cette année, tandis qu’Evleaks prétend: ont une feuille de route encore plus détaillée qui place le lancement du S21 FE là où l’événement Samsung Galaxy Note Unpacked se déroule généralement, citant une date du 19 août.

Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Combien coûtera le Galaxy S21 FE?

Comme il n’y a pas d’indications claires de la part de Samsung, nous consulterons à nouveau les feuilles de thé et examinerons les appareils du passé pour avoir une idée du coût du nouveau modèle.

L’année dernière, les deux modèles étaient évalués en tant que tel:

Samsung Galaxy S20 – 799 £

Samsung Galaxy S20 5G – 899 £ / 899 $

Samsung Galaxy S20 FE – 599 £

Samsung Galaxy S20 FE 5G – 699 £ / 699 $

Comme vous pouvez le voir, il existe deux variantes du S20 FE au Royaume-Uni (4G et 5G), mais aux États-Unis, il est arrivé exclusivement avec la 5G, avec la même chose pour le Galaxy S20. Avance rapide et en quelque sorte un changement de stratégie – au moins au Royaume-Uni – le Galaxy A52 nouvellement lancé, n’est arrivé qu’à Blighty sous sa forme 5G, tandis que d’autres marchés européens ont également mis la main sur une version 4G, qui pourrait impliquer qu’il en sera de même pour le S21 FE.

Un autre aspect qui aidera cette possibilité particulière à se manifester est la baisse du coût de la 5G, qui se rapproche de la tarification des alternatives 4G, sur la base de la réduction de prix observée entre les S20 et A51 compatibles 5G de l’année dernière et le Galaxy S21 5G de cette année. et A52 5G.

Quelles fonctionnalités seront incluses dans le Samsung S21 FE?

Avec une date de sortie potentielle encore un certain temps, les nouvelles sur ce que le Samsung Galaxy S21 FE apportera à la table ne font que couler, mais cela n’a pas empêché quelques rumeurs de commencer à faire tourner le moulin.

WCCFTech a rapporté que le nouveau modèle serait en quelque sorte une dégradation de la qualité par rapport au Galaxy S20 FE initial. Le principal domaine de compromis, dit-il, sera avec l’écran, qui pourrait être un panneau AMOLED à 60 Hz plutôt que celui à 120 Hz qui figurait sur son prédécesseur.

Cela sera contré en passant aux chipsets Exynos 2100 et Qualcomm Snapdragon 888 (variant selon le marché) avec de petites bosses à la fois sur les capteurs de la caméra et la taille de la batterie.

Spécifications Pro a d’autres idées, le site suggérant que le nouveau Galaxy S21 FE comportera un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Exynos 990 et quatre caméras arrière, composées de 64 MP. F/1,8 de large, 12Mp F/2.2 ultra-large, 5Mp F/2.4 macro et 5Mp F/2,2 profondeur (un peu comme l’A52 5G).

En ce qui concerne la batterie, le Galaxy Club affirme avoir reçu des informations concernant la capacité de la batterie à l’intérieur du S21 FE et qu’elle correspondra à celle de son prédécesseur; se positionnant entre la base Galaxy S21 (4000mAh) et le S21 + (4800mAh) en termes de capacité, à 4500mAh (techniquement 4370mAh).

Le rapport fait mention d’une batterie portant le numéro de modèle « EB-BG990ABY » qui correspond au numéro de modèle attendu du S21 FE de « SM-G990B », il y a donc une légitimité prometteuse à cette fuite, même si nous espérions une plus cellule volumineuse dans le modèle de cette année.

La seule chose qui semble raisonnablement certaine est que le Samsung Galaxy S21 FE apparaîtra réellement en 2021, comme l’a noté Max Weinbach, le fuyant technologique, a publié un tweet en novembre 2020, dans lequel il a déclaré que le S21 FE, ainsi que plusieurs autres modèles, faisaient partie de Les plans de Samsung pour la nouvelle année.

Les produits phares de Samsung à attendre cette année: S21 FE

S21

S21 +

S21 Ultra

Pli en Z 3

Z Flip 3

Pliage en Z FE – Max Weinbach (@MaxWinebach)

15 novembre 2020

Quant à savoir à quoi pourrait ressembler le FE de cette année, nous commençons par un voyage dans la chronique semi-régulière du célèbre pronostiqueur OnLeaks sur Voice, où il a partagé quelques rendus apparents de l’appareil en question.







Avec Hemmerstoffer (OnLeaks) ne révélant jamais ses sources, il n’est pas certain que les images partagées soient basées sur des images officielles d’une source au sein de Samsung ou simplement faites par des fans sur la base des rumeurs actuelles, mais en les prenant pour argent comptant, elles révèlent certaines des différences subtiles. que FE de cette année arborera par rapport à son prédécesseur et à la gamme actuelle Galaxy S21.







Les dimensions de 155,7 mm x 74,5 mm x 7,9 mm (ou 9,3 mm d’épaisseur avec la bosse de la caméra arrière incluse) rendent le S21 FE légèrement plus haut et plus large que le Galaxy S21 standard, ce que les états d’OnLeaks suggéreraient (contrairement à la fuite de Specifications Pro) un peu écran plus grand de 6,4 pouces.







Le design, quant à lui, suit clairement les traces de la ligne S21 existante, mais voit la bosse de la caméra découpée au contour sortir du dos « en verre », plutôt que du cadre en métal – comme sur les autres entrées de la série S21.

Si vous voulez voir à quoi pourrait ressembler le S21 FE dans différentes couleurs, le Concept Creator (Jermain Smit) s’est associé à LetsGoDigital pour produire de nouveaux rendus du prochain FE, sur la base des dernières rumeurs (en avril 2021) et ils semblent également se marier bien avec les bribes précédentes d’OnLeaks.

La conception de Smit montre, plus en détail, certaines des courbes et des contours autour de la disposition de l’appareil photo du téléphone, ainsi que ce à quoi pourrait ressembler une finition noire, bleue, verte, rose et rouge sur le téléphone.