Samsung Galaxy S21 FE certifié par la FCC avec charge rapide 45W

Samsung prévoit de lancer le Galaxy S21 FE (Fan Edition) et les dernières semaines ont été pleines de rumeurs concernant la variante moins chère du Galaxy S21. Les dernières nouvelles viennent de MyFixGuide qui rapporte que le Samsung Galaxy S21 FE est passé par la FCC et devrait être prêt à être lancé bientôt.

La liste FCC indique les numéros de modèle SM-G990U et SM-G990U1. Le téléphone en question sera compatible avec deux chargeurs Samsung : l’EP-TA800 (25W) et l’EP-TA845 (45W) mais aucun d’eux ne sera inclus dans la boîte comme le révélait un précédent rapport.

Le Galaxy S21 FE a déjà été repéré sur Geekbench avec 8 Go de RAM et alimenté par le chipset Snapdragon 888. Les rendus précédemment divulgués montraient que le téléphone arrivera dans différentes options de couleur et aura un dos en plastique moulé, tout en conservant la conception de l’îlot de caméra de la série Galaxy S21, bien qu’avec une configuration à trois caméras.



Rendu Galaxy S21 FE précédemment divulgué

Le Galaxy S21 FE sera livré avec un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une caméra selfie perforée. Le produit phare abordable sortira dans les prochains mois, peut-être en septembre ou octobre.

La source • Passant par