Samsung Galaxy S21 FE avec 8 Go de RAM apparaît sur Geekbench

Le Samsung Galaxy S21 FE aura des versions avec à la fois 6 Go de RAM et 8 Go de RAM. L’une ou l’autre capacité ira avec un chipset Snapdragon 888, pas d’Exynos ici.

L’existence d’un modèle de 8 Go a été révélée par une carte de pointage Geekbench récemment publiée. L’appareil testé apporte également Android 11 et le chipset Qualcomm susmentionné.

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S21 FE arrivera au quatrième trimestre et nous nous attendons à ce qu’il propose quatre options de couleur, un Super AMOLED de 6,41 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh.

La source | Passant par