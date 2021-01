Avec l’Ultra ayant la supériorité technologique évidente, les Galaxy S21 et S21 + proposent de remplir des poches plus petites et des budgets plus petits à la place. En fait, ces deux-là sont 50 € moins chers que leurs prédécesseurs 2020 (si vous regardez les modèles 5G).

La caméra Contour-Cut et les travaux de peinture bicolores aident ces deux-là à se démarquer de la foule. Leurs écrans plats se distinguent de la même manière à une époque où «premium» équivaut à «écran incurvé».

Ces deux téléphones sont presque jumeaux en termes de matériel, mais leur taille les rend faciles à distinguer. Et c’est exactement leur taille et ce que cela implique qui les rend différents. Nous allons donc commencer par ce que les deux modèles ont en commun.

Éliminons-le – oui, les S21 et S21 + ont tous deux des écrans 1080p +, une rétrogradation par rapport à la résolution 1440p + de la série S20. Les nouveaux panneaux ont cependant un taux de rafraîchissement adaptatif, qui s’ajuste en fonction du contenu de 48 Hz à 120 Hz.

Derrière l’écran se cache un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons 70% plus grand que l’an dernier. Non, la caméra n’est pas sous l’écran, vous obtenez un trou de perforation standard avec la même résolution de 10MP qu’avant.

Ce qui nous amène aux caméras arrière. Les améliorations majeures ici proviennent des nouveaux chipsets plutôt que des unités elles-mêmes. Les puces peuvent gérer trois flux simultanément, ce qui signifie que vous voyez un aperçu en direct de trois caméras en même temps.

L’appareil photo principal utilise un capteur 12MP avec de grands pixels de 1,8 µm et un AF Dual Pixel, comme l’an dernier. Il se trouve derrière un objectif f / 1,8 avec OIS. Étrangement, l’appareil photo ultra grand angle (120 °) de 12 MP n’a pas acquis de capacités de mise au point automatique comme le faisait l’Ultra.

L’appareil photo 64MP est de retour pour un double service. En mode photo, il offre un zoom 3X sans perte (avec autofocus et OIS) et jusqu’à 30x «Space Zoom». En mode vidéo, il peut enregistrer en résolution 8K au même 24fps que l’année dernière.

Le Samsung Galaxy S21 5G dispose d’un écran de 6,2 pouces, ce qui en fait l’un des produits phares les plus compacts du marché. Et tandis qu’il a Gorilla Glass Victus gardant l’écran, l’arrière reçoit le traitement «glasstic» comme s’il s’agissait d’un téléphone de la série A.

De plus, la capacité de la batterie reste à 4000 mAh, ce qui n’a pas duré longtemps sur le modèle 2020. Cette année, cependant, Samsung utilise deux chipsets 5 nm et l’affichage du taux de rafraîchissement réglable pour aider à réduire la consommation d’énergie.

Les deux chipsets en question sont bien sûr le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100, divisant à nouveau le monde en zones de disponibilité exclusive. Il n’y a pas de versions uniquement 4G cette fois-ci. La bonne nouvelle pour Exynos-land est que les deux puces sont fabriquées dans les mêmes fonderies et utilisent plusieurs des mêmes pièces conçues par ARM.

Le Samsung Galaxy S21 + 5G est plus grand avec un écran de 6,7 pouces. C’est seulement un dixième plus petit que l’écran d’Ultra et comme il est plat, il peut même paraître plus grand côte à côte. En outre, le Plus reçoit un panneau arrière en verre véritable.

Et une mise à niveau de la batterie pour démarrer – la capacité de 4800 mAh est de 300 mAh par rapport à l’année dernière. En termes de charge, les trois modèles S21 sont identiques. Ils peuvent aller jusqu’à 25W avec un chargeur USB Power Delivery approprié (que vous devez vous fournir, il n’y a pas grand-chose d’autre qu’un câble USB-C dans la boîte). La charge sans fil est évaluée à 15 W en entrée et 9 W en sortie.

Le S21 + n’a qu’un seul autre avantage par rapport à son frère vanille: le support Ultra Wide Band (UWB). Cela permet des transferts de données de téléphone à téléphone locaux plus rapides et dispose de capacités de détection de direction utilisées avec des balises de suivi.

Au-delà de cela, les téléphones sont les mêmes. Ils ont également les mêmes options de mémoire, avec 8 Go de RAM décevants comme option standard et unique. Pas que toi avoir besoin 12 Go de RAM, mais même le S10 avait 8 Go.

En ce qui concerne le stockage, vous disposez de 128 Go en standard et pouvez opter pour 256 Go. Ce sera tout le stockage dont vous disposez car en plus de retirer le chargeur, Samsung a également laissé tomber la fente microSD. Encore une fois, peu de gens ont besoin de plus de 256 Go, mais il n’y a aucun avantage à retirer la fente.



Options de couleur du Samsung Galaxy S21 + 5G



Options de couleur du Samsung Galaxy S21 5G

Les Samsung Galaxy S21 et S21 + commencent à 850 € / 770 £ et 1050 € / 950 £, respectivement. Ils seront en précommande à partir de demain jusqu’au 29 janvier, date à laquelle ils iront en magasin. Si vous commandez avant cette date, vous recevrez gratuitement une paire de Galaxy Buds Live et un Samsung SmartTag.