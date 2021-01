Nous avons enfin mis la main sur le Galaxy S21 + pour compléter notre gamme Galaxy S21 et nous avons commencé à travailler sur son examen. Mais en attendant, évaluons-le à ses pairs.

Avant de passer à côte à côte, voici un bref déballage: vous obtenez le téléphone, un outil SIM et un câble USB-C vers USB-C. Si vous voulez le chargeur 25 W recommandé, vous devrez payer 20 € de plus.







Ce qui est dans la boîte et ce qui ne l’est pas

Le Galaxy S21 + est l’option de taille moyenne de la série Galaxy S21. Son écran est 0,5 pouces plus grand que celui du Galaxy S21 et sa batterie est de 800mAh plus grande. Nous pouvons confirmer que jusqu’à présent, nous avons vu une autonomie incroyable de la batterie du Galaxy S21 + – environ 19 heures de lecture vidéo, par exemple. C’est bien plus que le Galaxy S21 et encore mieux que le Galaxy S21 Ultra avec son écran haute résolution.

Une autre différence clé entre le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + est la conception à double verre de ce dernier. Le Galaxy S21 a un panneau en plastique, tandis que le Galaxy S21 + utilise Gorilla Glass Victus aux deux extrémités – c’est une différence notable, un peu comme utiliser un pavé tactile en plastique pour ordinateur portable et en toucher immédiatement un en verre.







Samsung Galaxy S21 à côté du Galaxy S21

Lorsque le Plus est dimensionné par rapport à l’Ultra, nous constatons une différence moins marquée. L’écran du Galaxy S21 Ultra ne mesure que 0,1 pouce plus grand, mais le panneau est incurvé et peut fonctionner à une résolution de 1440p plus élevée. Le panneau Ultra offre également un taux de rafraîchissement adaptatif plus avancé, où il peut aller à 120 Hz mais aussi aussi bas que 10 Hz, le Galaxy S21 ne peut descendre qu’à 48 Hz.

Le Galaxy S21 Ultra dispose également d’un réseau de caméras plus polyvalent, mais le Galaxy S21 + devrait être plus que capable à lui seul.







Samsung Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra

Les premières réactions à la gamme Samsung Galaxy S de cette année ont été que ceux qui recherchent un téléphone compact et / ou pas cher iront pour le S21 vanilla, tandis que ceux qui doivent avoir le meilleur absolu obtiendront l’Ultra, laissant le S21 + dans le no man’s land.

Cependant, une autre façon de voir les choses est que le Galaxy S21 + est en fait le choix le plus judicieux – vous offrant toutes les fonctionnalités phares nécessaires sans vous ruiner.

Notre examen est en cours et nous devrions savoir quelle est la description la plus précise du S21 + la semaine prochaine – restez à l’écoute!