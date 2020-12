Le Samsung Galaxy S21 devrait être l’un des premiers téléphones phares de l’année 2021, à moins que Xiaomi ne le précède avec son produit phare désormais annoncé, le Mi 11, alimenté par Snapdragon 888, comme c’est la norme avec tous les téléphones aujourd’hui, il y en a beaucoup fuit au grand jour, prétendant spéculer sur ce que le Galaxy S21 peut offrir aux utilisateurs. Cependant, une récente entrée de Geekbench du 3 décembre a déclenché des discussions sur la question de savoir si le smartphone est peut-être trop «faible» et pourrait ne pas offrir des performances adéquates pour un téléphone phare. La raison de cette spéculation est ses scores de référence, qui ont carrément chuté dans les scores multi-cœurs Geekbench vus des téléphones sous-phares cette année.

En vérité, il est plutôt faux de le supposer, et le Galaxy S21 est probablement aussi adéquat que vous vous attendez à ce que n’importe quel téléphone phare de 2021 soit performant. Après tout, il est prévu de continuer à utiliser le chipset Qualcomm aux États-Unis et le nouveau chipset Exynos sur les marchés restants, qui devraient tous deux offrir une connectivité 5G, une efficacité supérieure grâce à une architecture de base de 5 nm, une puissance de calcul AI et une puissance de travail en arrière-plan, supérieure capacités de l’appareil photo, meilleure charge rapide et autres capacités auxiliaires, et plus encore. Qualcomm, qui a déjà dévoilé le Snapdragon 888, montre des incréments techniques exhaustifs dans le nouveau SoC phare par rapport à son édition précédente, ce qui suggère que les scores de référence pour tout téléphone utilisant le Snapdragon 888 devraient être confortablement supérieurs à ceux des appareils exécutant Snapdragon 865.

Qu’est-ce qui a peut-être mal tourné alors?

L’explication la plus évidente ici est que la variante Galaxy S21 qui est apparue sur Geekbench exécute probablement un logiciel précommercial. L’optimisation du micrologiciel joue un rôle majeur dans la définition du fonctionnement d’un smartphone, et il est courant pour les marques de tester les appareils en exécutant des versions de logiciel de pré-lancement. Ces versions ne sont souvent pas optimisées avec le matériel à l’intérieur et, par conséquent, conduisent à des niveaux de performances inadéquats. Étant donné que le lancement du Galaxy S21 est prévu dans au moins un mois, il est probable que l’appareil ait été mis à l’épreuve sur une version de logiciel de test interne, ce qui a conduit à la publication de ces scores sur le navigateur Geekbench.

Il serait donc prudent pour les utilisateurs de prendre les scores de référence avec une pincée de sel et de ne pas prendre de décisions préventives sur la base de ces rapports initiaux. À toutes fins utiles, le Galaxy S21 peut être un smartphone phare aussi adéquat que vous vous attendez à ce qu’il soit. Si vous ne pouvez vraiment pas attendre la date de lancement pour en savoir plus, gardez un œil sur le navigateur Geekbench pour un appareil nommé « Samsung SM-G991U » avec la carte mère nommée « Lahaina », pour voir comment les scores de référence s’améliorent au fil du temps.