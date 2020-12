Nous avons vu la famille Galaxy S21 dans d’innombrables fuites, rendus et même un examen avec un peu moins d’un mois avant leur annonce officielle. Aujourd’hui, nous avons un autre regard sur la vanille S21 d’entrée de gamme dans un ensemble de rendus d’apparence officielle dans les quatre couleurs de lancement.





Rendus officiels du Samsung Galaxy S21

En commençant par la version rose, nous pouvons voir qu’elle a une découpe de caméra rose rose assortie qui devrait également s’étendre sur le cadre latéral comme on le voit dans les rendus précédents. Le cadre rose métallique et la découpe de la caméra sont également présents sur l’unité violette. Les unités blanc et gris foncé ont des dos et des découpes de caméra alignés sur la couleur.





Cadre latéral violet Galaxy S21

Jusqu’à présent, nous savons que le S21 sera disponible en versions de stockage de 128 Go et 256 Go alimentés par l’Exynos 2100 en Europe et en Inde, tandis que d’autres régions recevront le Snapdragon 888. L’écran devrait mesurer 6,3 pouces et arborera des lunettes nettement plus minces. .

Nous attendons deux caméras 12MP à l’arrière (large et ultra large) aux côtés d’un module téléobjectif de 64MP avec zoom optique 3x. Le stockage de 128 Go Galaxy S21 devrait coûter 849 € en Europe.

