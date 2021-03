La Samsung Galaxy Watch Active 2 sera également disponible au prix de Rs 990 pour ceux qui achètent les smartphones de la série Samsung Galaxy S21. La Samsung Galaxy Watch Active 2 est au prix de 23 990 Rs, ce qui signifie que les utilisateurs du Galaxy S21 pourront bénéficier d’une réduction significative de 23 000 Rs sur le portable. Cette offre est uniquement limitée aux achats effectués sur la boutique officielle Samsung (en ligne et hors ligne). En dehors de cela, le géant sud-coréen offre un cashback de 7000 Rs sur les cartes bancaires HDFC, 2000 Rs supplémentaires sur l’application Samsung Shop, quatre mois de YouTube Premium et des options EMI gratuites. La série Samsung Galaxy S21 a été lancée en janvier en tant qu’offre phare de la société pour cette année. La série Samsung Galaxy S21 est alimentée par le SoC Exynos 2100 de Samsung et comporte une triple caméra arrière pour le Galaxy S21 et le Galaxy S21 +, tandis que le Galaxy S21 Ultra est livré avec une caméra arrière quadruple.

