Samsung Galaxy S21 5G Olympic Edition fait ses débuts au Japon

Samsung est partenaire du Comité international olympique depuis longtemps et nous avons vu de grandes collaborations dans le monde des smartphones. Alors que la plus grande partie du lot d’appareils de marque est allée aux athlètes en compétition, il y avait aussi des unités en vente sur certains marchés.

L’année dernière, nous avons vu le Galaxy S20 + recevoir le traitement olympique avec le logo Tokyo 2020 au dos. Cette année, Samsung fait preuve de prudence et lance le Galaxy S21 5G Olympic Edition, mais uniquement avec le logo à cinq cercles du CIO à l’arrière. Il n’y a aucune mention des prochains Jeux Olympiques XXXII sur le téléphone, uniquement dans le matériel promotionnel sur la page du transporteur.

Les jeux de Tokyo 2020 ont été initialement reportés de douze mois, et à ce stade, nous ne savons toujours pas si les jeux auront lieu, nous comprenons donc l’approche conservatrice de Samsung avec la conception.

Ces téléphones, actuellement proposés uniquement au Japon avec le transporteur NTT Docomo, auront également un fond d’écran unique avec les cercles olympiques, mais c’est là que se terminent les différences avec un Galaxy S21 5G vanille.









Samsung Galaxy S21 5G édition olympique

À l’intérieur, nous avons le chipset Snapdragon 888, associé à une combinaison de mémoire de 8 + 128 Go comme le téléphone non olympique. L’écran est un panneau AMOLED dynamique de 6,2 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Le Samsung Galaxy S21 5G Olympic Edition est toujours en précommande sans prix réel, et NTT Docomo n’a rien révélé sur une date de lancement. Nous sommes assez convaincus qu’il est peu probable que le téléphone arrive en dehors du marché japonais, ce qui ne nous empêche pas d’espérer la disponibilité mondiale de cette édition limitée.

