Des fuites de rendus et des vidéos officielles des prochains smartphones de la série Galaxy S21 ont déjà révélé leur conception, et nous examinons maintenant un Galaxy S21 + 5G fonctionnel qui est apparu dans une vidéo pratique publiée par YouTuber Trucs aléatoires 2.

La vidéo corrobore les fuites de conception précédentes et montre les minces lunettes du smartphone. Le YouTuber dit que le S21 + 5G « est vraiment bon » et il est impressionné, mais les caméras capturent des images avec des couleurs saturées. Ce n’est guère une surprise car le téléphone semble être une unité de pré-production et n’exécute probablement pas le firmware final.

Le YouTuber dit en outre que la batterie du Galaxy S21 + 5G est « vraiment bonne » et peut « tenir facilement pendant une journée entière ». Il exécute également Geekbench 5 au téléphone – ayant apparemment un SoC Snapdragon 888 à la barre – et il a marqué respectivement 1115 et 3326 points dans les tests monocœur et multicœur. Vous pouvez vous attendre à des performances améliorées dans l’unité finale.

Dans une vidéo séparée, le YouTuber montre le S21 + 5G avec l’iPhone 12 Pro et compare leurs échantillons de caméra. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.