Samsung Galaxy S20, série S21 et Z Fold2 reçoivent le correctif de sécurité de mai

Les derniers appareils Samsung à recevoir le correctif de sécurité de mai sont les séries Galaxy S20, S21 et Z Fold2. Outre la sécurité améliorée, la série S21 et le Z Fold2 ont amélioré leurs caméras et leur fonction de partage rapide. Pour l’instant, la mise à jour a été mise à la disposition des unités européennes.









Journaux des mises à jour des séries Galaxy S20 et S21 (Source: AllAboutSamsung)

La série S21 devient G98xBXXU3AUDA le numéro de version de mise à jour dont la taille est d’un peu moins de 1 Go. La mise à jour du Z Fold2 est fournie avec le F916BXXU1DUDA numéro de build et pèse un peu plus de 493 Mo. Le journal des modifications est identique à la série S21.





Journal des modifications de mise à jour du Galaxy Z Fold2 (Source: AllAboutSamsung)

La série S20 obtient le G98xxXXU7DUDB mise à jour à un mince 395 Mo avec le journal des modifications détaillant les améliorations de stabilité et le dernier correctif de sécurité bien que les améliorations de la caméra du S21 et du Z Fold2 soient absentes ici.

Passant par (en allemand)