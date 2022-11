Samsung Galaxy S20 FE reçoit la mise à jour One UI 5.0, Tab S6 Lite reçoit Android 12L

Le Galaxy S20 FE est le dernier téléphone Samsung à recevoir la mise à jour One UI 5.0. Samsung a publié le G780FXXUAEVK3 mise à jour pour la version Exynos 990 de l’appareil et sa taille est légèrement inférieure à 2 Go.

La mise à jour du firmware apporte également le dernier correctif de sécurité de novembre. La mise à jour est actuellement distribuée aux utilisateurs en Europe et en Russie. D’autres régions devraient se joindre dans les prochains jours. La mise à jour One UI 5.0 est probablement la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation Android pour le S20 FE qui a été lancé en 2020 avec One UI 2.5 basé sur Android 10.







Journal des modifications de la mise à jour Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) One UI 5

Dans les nouvelles connexes, le Galaxy Tab S6 Lite est mis à jour vers One UI 4.1.1 basé sur Android 12L optimisé pour les tablettes. Les utilisateurs en Inde obtiennent le P619XXU1AVJ2 update build qui étrangement n’apporte pas le correctif de sécurité de novembre et vient à la place avec celui de septembre. La mise à jour est actuellement en cours d’amorçage sur le modèle équipé de LTE, tandis que la version Wi-Fi uniquement devrait bientôt recevoir la mise à jour.







Écran de mise à jour Samsung Galaxy Tab S6 Lite One UI 4.1.1

Android 12L apporte une expérience multitâche repensée avec une barre des tâches et des fenêtres redimensionnables. Les utilisateurs bénéficient également d’un nouveau geste de balayage à deux doigts pour basculer entre la vue multitâche et la vue plein écran. La mise à jour apporte également un extrait de texte à partir d’images, une fonctionnalité de recherche My Files révisée et un navigateur Internet Samsung plus fonctionnel.

