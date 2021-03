Samsung avait annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo sur le Samsung Galaxy S21 qui ont été lancées plus tôt cette année, telles que de nouveaux effets en mode Portrait, la possibilité d’utiliser un appareil photo ultra-large en mode portrait, etc. Maintenant, la société apporte quelques-unes de ces fonctionnalités au Samsung Galaxy S20 FE via une mise à niveau du micrologiciel. Samsung avait déployé la même mise à jour sur la série Galaxy S20 et la série Galaxy Note 20 la semaine dernière. La mise à jour logicielle a commencé à être déployée en Europe, y compris dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne, la Suisse, la République tchèque, la région baltique, les Pays-Bas et la région nordique, selon un rapport dans SamMobile, un site Web qui suit les développements de Samsung. La mise à jour est fournie avec la version du micrologiciel G781BXXU2CUC6 et apporte de nouveaux effets en mode Portrait et la possibilité d’utiliser un appareil photo ultra-large en mode Pro. La nouvelle mise à jour, cependant, n’apporte pas le mode portrait dans des conditions de faible éclairage et la fonction de vue du directeur du Galaxy S21.

Samsung a publié la mise à jour uniquement pour la variante 5G du Samsung Galaxy S20 FE à partir de maintenant, ce qui signifie qu’elle ne viendra pas sur la variante indienne du Samsung Galaxy S20 FE. Ceux qui sont en Europe peuvent vérifier la mise à jour en allant dans Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer. La mise à jour devrait être déployée prochainement pour la variante 4G LTE du Samsung Galaxy S20 FE et pour le smartphone sur d’autres marchés. Le Samsung Galaxy S20 FE a été lancé en octobre 2020 en tant que version atténuée du produit phare de la société l’année dernière, la série Galaxy S20. Le smartphone a été lancé en Inde avec un écran Full HD + Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est alimenté par le processeur Exynos 990 de Samsung, associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1.