Samsung a publié One UI 3.0 basé sur Android 11 pour les Galaxy S20 FE 4G et 5G en décembre, et maintenant il lance One UI 3.1 pour la variante 5G en Europe avec le numéro de version G781BXXU2CUB5.

La nouvelle version comprend le correctif de sécurité de février 2021 et de nouvelles fonctionnalités, notamment la suppression des données de localisation des photos, la possibilité d’ajouter des effets d’appel vidéo dans des applications tierces et Google Discover sur l’écran d’accueil. Vous pouvez consulter le journal des modifications ci-dessous pour plus de détails.

Calendrier Extrayez la date et l’adresse du titre de l’événement et recommandez l’inscription automatique. Recevez des notifications d’appareils SmartThings qui ont également des notifications de planification spécifiées.

Caméra Les fonctions de l’appareil photo telles que l’amélioration de la qualité de l’image lors d’un zoom en basse lumière ont été améliorées.

Galerie La fonction Afficher l’image remasterisée a été ajoutée. Analyse l’image pour trouver la résolution, la luminosité, la couleur et la netteté optimales et recommande des images optimisées.

Multi fenêtre En faisant glisser l’écran de vue contextuelle vers le bord de l’écran, il est maintenant possible de masquer la fenêtre et de continuer à jouer.

Rappel Extrayez la date et l’adresse du mémo de rappel et recommandez de vous inscrire automatiquement, et rappelez les informations importantes par situation.

Samsung gratuit Samsung Daily a été remplacé par le service Samsung Free pour fournir une interface utilisateur améliorée et des fonctions différenciées en fonction des caractéristiques du contenu.

Partager la feuille Il est désormais possible de protéger votre vie privée en supprimant les informations de localisation des photos déjà prises avant de les partager ou de les publier sur les réseaux sociaux.

Plateforme sociale Synchronisez les liens valides créés sur les appareils avec le même compte Samsung enregistré. L’utilisation des services de médias sociaux a été simplifiée. Il est possible de partager des profils, des photos, des notes, des horaires et plus encore avec des amis en vous connectant simplement à votre compte Samsung.



Le nouveau micrologiciel est déployé dans plus d’une douzaine de pays, dont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Roumanie, l’Espagne, les pays nordiques, la République tchèque, la Suisse, l’Italie, la France, la Slovénie, la Baltique, le Portugal, le Royaume-Uni et la Pologne.

Si vous vivez dans l’un de ces pays, vous recevrez à tout moment One UI 3.1 sur votre Galaxy S20 FE 5G. Et si vous ne pouvez pas attendre que la notification de mise à jour apparaisse sur votre appareil, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant dans le menu Paramètres de votre téléphone.

