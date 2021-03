Le Samsung Galaxy S20 FE 5G a fait ses débuts en Inde, près de six mois après le lancement mondial du smartphone. Jusqu’à présent, la variante 4G du Samsung Galaxy S20 FE (ou Fan Edition) avec le SoC Samsung Exynos 990 était disponible dans le pays au prix de départ de Rs 44 999. La variante 5G, quant à elle, comprend le processeur octa-core Snapdragon 865 de Qualcomm et se décline dans un seul modèle de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Outre la disponibilité de la connectivité 5G, la nouvelle variante utilise le même langage de conception et offre des fonctionnalités similaires à celles de son frère 4G.

En termes de spécifications, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est livré avec un écran Full-HD + sAMOLED Infinity-O de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe perforée pour le vivaneau selfie. Sous le capot, il porte le SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 865 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est encore extensible via une carte microSD. Il fonctionne sur OneUI 3.1 basé sur Android 11. Le système de triple caméra arrière du Samsung Galaxy S20 FE 5G se trouve à l’intérieur du module rectangulaire qui abrite également le flash LED. La configuration de la caméra arrière comprend une caméra grand angle de 12 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels prenant en charge un zoom optique 3x et un zoom super résolution jusqu’à 30x. À l’avant, il y a un jeu de tir de 32 mégapixels à l’intérieur d’une découpe perforée pour les selfies et les chats vidéo.

Les autres caractéristiques notables du Samsung Galaxy S20 FE 5G incluent la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth v5.0, le GPS et le port USB Type-C pour le chargement et la synchronisation des données. Le smartphone est équipé d’une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de 15 W. Il est également certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

En termes de prix, le Samsung Galaxy S20 FE 5G coûte 55999 roupies pour le seul modèle de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go en Inde. Le téléphone est disponible au prix de lancement de Rs 47 999 bien qu’il n’apparaisse pas encore sur le site Amazon et Samung India. Le prix de la variante 4G commence à Rs 44,999. Il existe également une option de 256 Go qui a été lancée en Inde pour 53 999 Rs.