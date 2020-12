Samsung a déjà commencé à envoyer la mise à jour finalisée de One UI 3.0 basée sur Android 11 à la famille Galaxy S20 sur certains marchés, mais la série S10 de l’année dernière a encore du temps à attendre avant de voir le même nouveau logiciel se déployer largement. .

En attendant, la société coréenne a publié la deuxième mise à jour bêta de One UI 3.0 pour la gamme d’appareils Galaxy S10. Cette deuxième version bêta devait initialement sortir la semaine dernière, mais a été retardée et est maintenant enfin disponible en Corée, en Inde et au Royaume-Uni.

Le nouveau micrologiciel est la version ZTL8 et Samsung affirme avoir réussi à résoudre de nombreux problèmes rencontrés par ceux qui utilisent son application Membres. En tant que tel, l’expérience de la caméra devrait maintenant être plus fluide, l’interface utilisateur domestique ne devrait plus redémarrer en boucle et le déverrouillage à l’aide d’une empreinte digitale est enfin possible.

Les Galaxy Note10 et Note10 + suivront probablement avec leur propre deuxième version bêta de One UI 3.0 à un moment donné dans un avenir très proche, car il était également prévu de frapper ces unités la semaine dernière, mais a ensuite été retardé comme la sortie du S10.

Si vous avez un appareil S10 et que vous faites partie du test bêta, vous devriez pouvoir récupérer le nouveau logiciel en accédant à Paramètres> Mise à jour du logiciel et en choisissant Télécharger et installer. Le One UI 3.0 stable pour le S10 sera déployé en janvier, du moins dans certaines régions.

