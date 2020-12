Le Samsung Galaxy S10 Lite a commencé à recevoir la One UI 3.0 basée sur Android 11 via une mise à jour OTA (over-the-air). La mise à jour du logiciel serait disponible pour les utilisateurs en Inde ainsi qu’en Espagne. Comme prévu, le smartphone ajoute des éléments d’interface utilisateur actualisés, un système amélioré avec un écran de verrouillage dynamique, parmi beaucoup d’autres. La mise à jour contient également le correctif de sécurité Android de décembre 2020. Notamment, les Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus qui ont commencé à tester la version bêta de One UI 3.0 au cours des derniers mois, n’ont pas encore reçu la nouvelle version du logiciel.

Samsung n’a pas encore partagé le journal des modifications officiel de la mise à jour pour Galaxy S10 Lite, bien que plusieurs utilisateurs aient posté la capture d’écran sur le forum de la communauté Samsung. Selon les détails, la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 est fournie avec la version du micrologiciel G770FXXU3DTL1. En termes de fonctionnalités, la mise à jour logicielle comporte un panneau rapide amélioré, un panneau de notifications, des paramètres, etc. De même, les utilisateurs obtiennent également plus de contrôle sur leurs données personnelles partagées avec les applications dans le cadre de la mise à jour Android 11. S’il existe une application que l’utilisateur n’a pas utilisée depuis un certain temps, il existe une fonction de réinitialisation automatique des autorisations qui bloquera automatiquement l’accès au micro ou à la caméra jusqu’à ce que l’utilisateur ouvre à nouveau l’application. Les lecteurs peuvent trouver plus d’informations sur les fonctionnalités de One UI 3.0 ici.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Samsung Galaxy S10 Lite recevront une notification lorsque la mise à jour OTA sera disponible sur le smartphone. Ils peuvent également vérifier sa disponibilité manuellement en accédant à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système> Télécharger maintenant> Installer la mise à jour. Comme mentionné, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android de décembre 2020. La mise à jour logicielle a une taille de fichier de 2 053,34 Mo. Le Galaxy S10 Lite (8 Go + 128 Go) est actuellement vendu au détail à Rs 36 099 en Inde. Au cours des derniers mois, de plus en plus de téléphones haut de gamme Samsung ont commencé à recevoir la version stable One UI 3.0. La semaine dernière, le Galaxy S20 FE nouvellement lancé a également reçu la mise à jour.