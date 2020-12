Samsung a déployé les versions stables de One UI 3.0 basé sur Android 11 pour les gammes Galaxy Note20 et S20, et le dernier smartphone à avoir un avant-goût du dernier skin Android personnalisé de la société est le Galaxy S10 Lite.

La mise à jour One UI 3.0 pour le S10 Lite porte le numéro de micrologiciel G770FXXU3DTL1 et nécessite un téléchargement volumineux d’environ 2 Go. La nouvelle version augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le S10 Lite jusqu’au 1er décembre 2020 et est livrée avec une interface utilisateur repensée et un tas de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez vous rendre sur le lien Source à la fin de cet article pour consulter le journal des modifications complet.

La mise à jour One UI 3.0 est actuellement en cours de déploiement en Inde et en Espagne, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres pays. Vous pouvez essayer de vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant sur votre S10 Lite Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Source | Via