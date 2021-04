Samsung vient d’annoncer le Galaxy Quantum2, successeur du Galaxy A Quantum de l’année dernière. Encore une fois, il s’agit d’un téléphone exclusif à la Corée, avec un nouveau chipset de sécurité QRNG.

Le Galaxy Quantum2, qui devrait finalement être commercialisé sous le nom de Galaxy A82 (et sans la puce QRNG), dispose d’un Super AMOLED 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 855+ couplé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de 25 W (et un chargeur de 15 W dans la boîte).

La principale caractéristique du Galaxy Quantum2 est sa puce de générateur de nombres aléatoires quantiques (QRNG), qui est la plus petite au monde avec un carré de 2,5 mm. Il génère des codes aléatoires en capturant le bruit d’une LED et d’un capteur CMOS, à utiliser avec les applications et services bancaires. Samsung s’associe à Shinhan Band, à la Standard Chartered Bank Korea et à T World pour prendre en charge la puce QRNG du Galaxy Quantum2.

Pour compléter l’image, le Galaxy Quantum2 dispose d’une caméra principale de 64MP avec OIS et le capteur IMX686, une résistance à l’eau IP67 et une connectivité 5G.

SK Telecom prend des précommandes pour le Galaxy Quantum2 à partir d’aujourd’hui jusqu’au 19 avril, le prix du modèle 6/128 Go est de 699 600 KRW. Le téléphone commencera à être expédié le 23 avril.

