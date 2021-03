Samsung Galaxy Note10 Lite obtient One UI 3.1 avec le correctif de sécurité de mars

Le Samsung Galaxy Note10 Lite a reçu la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 fin janvier, et plus d’un mois plus tard, il reçoit One UI 3.1, le dernier skin Android personnalisé de Samsung.

La nouvelle mise à jour porte le numéro de version N770FXXU7EUB3 et est fournie avec le correctif de sécurité Android de mars 2021. Un journal des modifications détaillé du dernier firmware n’est pas disponible pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il apporte de nouvelles fonctionnalités, y compris le partage privé et Eye Comfort Shield, sur le smartphone.

La mise à jour One UI 3.1 pour le Galaxy Note10 Lite est en cours de distribution en France au moment de la rédaction de cet article, et si vous ne l’avez pas encore reçue, vous pouvez accéder au Réglages >Mise à jour logicielle sur votre appareil pour essayer de le vérifier manuellement.

