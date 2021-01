Le dernier téléphone Samsung à bénéficier du traitement de mise à jour Andriod 11 et One UI 3.0 est le Galaxy Note10 Lite. Le membre Note abordable de l’année dernière bénéficie désormais du N770FXXU7DUA8 mise à jour qui apporte également le correctif de sécurité de janvier. Actuellement, la mise à jour a été repérée en France et devrait naturellement faire son chemin dans d’autres régions prochainement.

Il s’agit de la première mise à jour majeure du système d’exploitation pour le Note10 Lite lancé avec Android 10. Sur la base de la promesse de Samsung de trois générations de mises à jour du système d’exploitation, l’appareil devrait voir au moins deux autres mises à jour majeures du système d’exploitation Android au cours de sa vie.

N’hésitez pas à consulter notre mini-revue One UI 3 pour voir les nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre avec la mise à jour.

