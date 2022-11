Samsung Galaxy Note 20 Up Next pour la mise à jour Big One UI 5

Samsung lance Android 13 sur plus d’appareils cette semaine aux États-Unis, cette fois pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Cela fait suite à leur sortie rapide de One UI 5 sur le Galaxy S22 en octobre. Le “King” continue de faire King sh * t.

Dans cette mise à jour déployée maintenant sur les modèles Verizon Note 20, nous voyons des versions de TP1A.220624.014.N981USQU3GVK1 (Note 20) et TP1A.220624.014.N986USQU3GVK1 (Note 20 Ultra), toujours avec le correctif de sécurité Android d’octobre. Qui se soucie des correctifs, cependant, car il s’agit d’Android 13, bébé.

Comme la mise à jour du Galaxy S22 du mois dernier, One UI 5 vous offre de nouveaux widgets empilables ainsi qu’un “nouveau look and feel” qui ajoute des icônes d’application plus simples, la suppression des paires Emoji, une nouvelle édition de l’écran de verrouillage, des notifications raffinées et un nouvel affichage d’appel contextuel. Il existe une façon amusante d’extraire du texte à partir d’images, un nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité, des fonds d’écran vidéo, des routines pour déclencher une séquence d’actions en fonction des activités, des améliorations de l’application Galerie, des filtres intégrés dans l’appareil photo, etc.

Cette mise à jour est étiqueté comme arrivant d’hier (17 novembre), alors n’hésitez pas à vérifier si vous possédez un appareil Note 20 sur Verizon. Vous pouvez le vérifier en vous rendant dans Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

Pour ceux qui ont un Galaxy Fold 4 ou Flip 4, vous devriez être juste au coin de la rue. Si vous possédez un Galaxy S21, il en va de même. Samsung nous a dit d’attendre plusieurs de leurs mises à jour One UI 5 en novembre.