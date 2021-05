Samsung Galaxy Note 20 bénéficie d’une nouvelle mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité d’appareil photo

Le Samsung Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra via Verizon reçoivent cette semaine de nouvelles mises à jour qui apportent à la fois des améliorations de sécurité et quelques nouvelles fonctionnalités dont ce grand appareil photo peut tirer parti.

Les mises à jour arrivent en tant que versions RP1A.200720.012.N981USQU2DUDC (Note 20) et RP1A.200720.012.N986USQU2DUDC (Note 20 Ultra) avec le correctif de sécurité Android de mai. Cette partie n’est pas si excitante, je comprends.

Pour les nouveautés, Samsung inclut un mode double enregistrement qui permet aux utilisateurs d’enregistrer à partir des caméras avant et arrière en écran partagé ou en images dans l’image. Ils ajoutent également des «améliorations» à l’option de partage rapide.

Les mises à jour devraient être disponibles sous peu si elles ne le sont pas déjà. Vous pouvez vérifier en vous rendant dans Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.

// Verizon