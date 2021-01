Un appareil Samsung portant la désignation de modèle SM-M62F / DS et supposé être le Galaxy M62 a obtenu la certification FCC, révélant une batterie de 7000 mAh dans le processus.

De plus, la FCC a révélé que le SM-M62F / DS sera livré avec un chargeur de 25 W et comportera un port USB-C et une prise casque 3,5 mm.

Les documents sur le site Web du régulateur américain incluent également le code de modèle SM-E625F / DS, qui serait le Galaxy F62, ce qui signifie que nous verrons probablement Samsung vendre le même appareil avec des noms différents sur différents marchés.

La FCC n’a pas détaillé les spécifications de l’appareil, mais grâce à Geekbench, nous savons que le SM-E625F sera livré avec un SoC Exynos 9825, 6 Go de RAM et Android 11.

Selon certaines rumeurs, le Galaxy M62 serait une tablette, cependant, l’un des documents sur le site de FCC l’a mentionné comme un téléphone mobile.

Les détails sur le Galaxy M62 sont rares pour le moment, mais plus d’informations à ce sujet devraient faire surface dans les prochains jours.

