Samsung Galaxy M62 lancé avec une batterie de 7000 mAh: prix, spécifications et plus

Samsung a lancé hier son Samsung Galaxy M62 en Thaïlande, qui se présente sous la forme d’une version rebadgée du Samsung Galaxy F62 qui a été lancé en Inde la semaine dernière. Le Galaxy M62 est livré avec une caméra arrière quadruple et une découpe perforée pour les selfies. Il est soutenu par une énorme batterie de 7000 mAh et a été lancé dans une seule configuration de RAM et de stockage. Comme le Samsung Galaxy F62, le Galaxy M62 a également été lancé en trois options de couleurs.

Les prix du Samsung Galaxy M62 n’ont pas encore été partagés, mais le smartphone a été répertorié sur le site Web de Samsung en Thaïlande. Le Samsung Galaxy M62 est proposé dans une seule option de stockage de 128 Go, indique la page d’achat. La page des spécifications, en revanche, montre en quelque sorte le Samsung Galaxy M62 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Samsung Galaxy M62 a également été taquiné en Malaisie, où le smartphone sera lancé le 3 mars. On dit que le Samsung Galaxy M62 sera également disponible le 3 mars.

En termes de spécifications, le Samsung Galaxy M62 est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED Plus de 6,7 pouces. Il est alimenté par un processeur octa-core qui, étant donné qu’il s’agit d’une version rebadgée du Galaxy F62, est très probablement le SoC Exynos 9825. Le smartphone est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Le Samsung Galaxy M62 est soutenu par une batterie de 7 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 25 W.

Le Samsung Galaxy M62 dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un tireur principal de 64 mégapixels, un appareil photo secondaire de 12 mégapixels et deux objectifs de 5 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir selfie de 32 mégapixels.