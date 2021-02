Samsung Galaxy M62 est le F62 pour le reste du monde, lancé le 3 mars

La semaine dernière, Samsung a annoncé le Galaxy F62 pour l’Inde, avec une énorme batterie de 7 000 mAh. Le téléphone a été mis en vente il y a quelques jours dans le sous-continent, mais si vous habitez ailleurs et que vous étiez intéressé par ce modèle, voici quelques bonnes nouvelles pour vous.

Le Galaxy F62 quitte l’Inde la semaine prochaine, seulement il arrivera sur d’autres marchés comme le Galaxy M62. Pourquoi la nécessité d’utiliser deux lettres différentes pour représenter le même téléphone dans différents pays? Nous ne savons pas, mais ce n’est pas comme si Samsung était la seule entreprise à faire des choses comme celle-ci.

Quoi qu’il en soit, le M62 va être lancé en Malaisie le 3 mars, comme la bannière ci-dessus sur Lazada peut en attester. Le compte Facebook officiel de Samsung pour la Malaisie a confirmé la nouvelle, donc c’est aussi officiel que possible. La seule différence avec le F62 indien semble être que le M62 a une version de couleur en moins, n’apparaissant qu’en gris laser et bleu laser, et pas de vert.

Sinon, attendez-vous aux mêmes spécifications. Nous parlons d’un écran tactile FHD + AMOLED 6,7 « , du chipset Exynos 9825 avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, d’une configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principal, 12 MP ultra large, 5 MP macro, 5 MP de profondeur ), un snapper selfie de 32 MP, et bien sûr la fonction de titre, cette énorme batterie de 7000 mAh, avec prise en charge de la charge rapide de 25 W.

