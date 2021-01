Il semble que le Samsung Galaxy M62 sera similaire au F62 (peut-être même identique). Le tableau de bord Geekbench pour le téléphone (SM-M625F) montre qu’il sera alimenté par le chipset Exynos 9825, qui a été utilisé dans les Galaxy Note10 et Note10 +.

Cette puce 7 nm comprend deux cœurs M4 personnalisés (2,73 GHz), deux cœurs Cortex-A75 (2,4 GHz) et quatre A55 (2,0 GHz), ainsi qu’un GPU Mali-G76 MP12 et un modem LTE intégré. Le benchmark affiche 6 Go de RAM.









Samsung Galaxy M62: résultat Geekbench 5 • Label FCC • Rapport FCC

Le Galaxy M62 fonctionnera sous Android 11 hors de la boîte. D’après les documents de la FCC, nous savons qu’il aura une énorme batterie de 7000 mAh – le même bloc d’alimentation que celui utilisé dans le Galaxy M51, en fait (EB-BM415ABY). Il semble que le M62 soit bricolé à partir de pièces existantes.

