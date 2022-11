Samsung Galaxy M52 5G et Galaxy XCover6 Pro reçoivent la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13

Samsung a lancé la semaine en publiant la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour la série Galaxy Tab S8, et la société poursuit le déploiement stable de One UI 5.0 alors que deux autres appareils sont mis à niveau avec le dernier skin Android personnalisé de Samsung – Galaxy M52 5G et Galaxy XCover6 Pro.

La mise à jour stable One UI 5.0 pour le Galaxy M52 5G a la version de firmware M526BRXXU1CVJ7 et est livrée avec le correctif de sécurité Android de novembre 2022. Il est actuellement en cours de déploiement pour le M52 5G avec la désignation de modèle SM-M526BR dans certains pays européens, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres régions.

Samsung Galaxy M52 5G

La mise à jour stable One UI 5.0 du Galaxy XCover6 Pro a la version de firmware G736BXXU1BVK2 et augmente le correctif de niveau de sécurité Android sur le smartphone jusqu’en novembre 2022. Comme le M52 5G, la mise à jour One UI 5.0 du XCover6 Pro est également en train de semer en Europe, mais un le déploiement devrait commencer dans les prochaines semaines.

Si vous vivez en Europe et que vous n’avez pas reçu la mise à jour stable One UI 5.0 sur votre Galaxy M52 5G ou Galaxy XCover6 Pro, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur le Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Via 1, Via 2