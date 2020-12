Si vous deviez utiliser un mot pour décrire le Samsung Galaxy M51, ce sera probablement le mot énorme. Le combiné économique avec écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces et une énorme batterie est dans notre bureau et nous sommes sur le point de voir à quel point il est bon.

C’est l’un des rares téléphones de milieu de gamme de la gamme Samsung à être alimenté par un SoC Qualcomm. Le Snapdragon 730G se trouve derrière le volant associé à 6 Go ou 8 Go de RAM. La meilleure partie est que le stockage dans les deux cas est de 128 Go, qui est également extensible.

La caractéristique la plus notable est sans doute l’énorme batterie de 7000 mAh prenant en charge la charge inversée (vous pouvez donc l’utiliser comme banque d’alimentation). Alors que la plupart des appareils de milieu de gamme et même haut de gamme s’arrêtent à environ 5000 mAh, le M51 offre une unité lourde dans un corps plutôt gérable de 9,5 mm d’épaisseur. Le poids est loin d’être idéal à 213 g, mais ce n’est même pas si mal pour un téléphone de cette taille.

Il est fort possible que ce soit le prochain champion d’endurance de notre classement des batteries.Samsung affirme que le chargeur compatible 25W fourni avec le téléphone le chargera de 0 à 100% en 115 minutes. Cela peut sembler beaucoup, mais nous parlons d’une unité de 7 000 mAh. Restez à l’écoute pour l’examen complet pour savoir comment le Galaxy M51 se comportera dans nos tests réels.

Le téléphone embarque également 5 caméras à bord. Le principal a un capteur 64MP et une ouverture f / 1.8, le vivaneau ultra-large lit 12MP f / 2.2, tandis qu’une unité 5MP f / 2.4 est utilisée pour la macrophotographie et un autre capteur 5MP est chargé de collecter les informations de profondeur. La découpe sur le devant de l’écran est pour une caméra selfie 32MP f / 2.0.

L’examen du combiné est déjà en cours et nous pourrons partager où le Galaxy M51 impressionne et où il échoue à un moment donné la semaine prochaine.