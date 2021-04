Nous nous attendons à ce que Samsung lance son Galaxy M42 5G demain et juste avant l’événement, l’appareil a été repéré dans une liste de la console Google Play. Les nouvelles informations révèlent que le M42 5G est simplement un Galaxy A42 5G renommé avec des chipsets Snapdragon 750G correspondants, des écrans HD + et même des codes d’appareil a42xq.

Liste de la console Google Play du Samsung Galaxy M42 5G

Le Galaxy M42 apportera 6 Go de RAM et démarrera Android 11, probablement avec One UI 3.1 en plus. On peut également s’attendre à un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, un appareil photo principal de 48 MP et une batterie de 5000 mAh. Le Galaxy M42 5G devrait se vendre entre 20 000 INR (270 USD) et 25 000 INR (335 USD) en Inde.

