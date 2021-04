Le dernier membre de la gamme Galaxy M de Samsung est ici avec le Galaxy M42 5G. Les regards seuls vous diront qu’il s’agit d’un Galaxy A42 5G rebadgé et un rapide coup d’œil sur les spécifications révèle que c’est certainement le cas. Néanmoins, cela marque une note importante en tant que premier téléphone 5G de la gamme Galaxy M.

Le M42 5G apporte un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau. L’arrière abrite une caméra principale de 48MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 8MP et de deux modules de 5MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

Le téléphone fonctionne sur le chipset Snapdragon 750G associé à 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. La batterie est livrée à 5000 mAh et prend en charge une charge de 15 W.

Le Galaxy M42 5G est disponible en Prism Dot Black et Prism Dot Grey. Le modèle 6/128 Go se vendra 21 999 INR (295 $), tandis que la version 8/128 Go ramènera les acheteurs à 23 999 INR (322 $). Une offre de lancement spéciale permet de réduire le prix à 19 999 INR (268 $) pour le modèle de base 6/128 Go. Les premières ventes commencent le 1er mai sur Samsung.com et Amazon Inde.