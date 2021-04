Le Samsung Galaxy M40 annoncé en 2019 avec Android 9 Pie a repris la mise à jour Android 10 en mars dernier, et maintenant il reçoit Android 11 avec One UI 3.1.

Le nouveau numéro de version sportive du micrologiciel M405FDDU2CUC6 nécessite un téléchargement volumineux d’environ 2 Go. Il est livré avec la sécurité Android de mars 2021 et les avantages habituels d’Android 11 et One UI 3.1, tels qu’une interface utilisateur repensée, des bulles de discussion, des autorisations uniques et une version plus récente du clavier Samsung.

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement en Inde, et ceux qui n’ont pas encore reçu d’invite de mise à jour peuvent se diriger vers le Paramètres > Mise à jour logicielle menu pour le vérifier manuellement.

