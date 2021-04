Le Galaxy M-line de Samsung a introduit plusieurs téléphones avec de grandes capacités de batterie et il semble qu’un autre soit en route. Une nouvelle liste sur l’agence de certification DEKRA détaille un prochain téléphone Samsung Galaxy supposé être le Galaxy M32. La liste montre une batterie d’une capacité nominale de 5 830 mAh qui devrait se traduire par une valeur typique de 6 000 mAh.

Liste des batteries du Samsung Galaxy M32

La batterie porte l’EB-BM32Numéro de modèle 5ABN qui donne ses liens avec le Galaxy M32. On ne sait pas grand-chose d’autre sur l’appareil, mais selon les spéculations, nous sommes pour un téléphone aux spécifications similaires au Galaxy A32 doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et d’un appareil photo principal 64MP. En tant que téléphone de la série M, nous pouvons nous attendre à un design différent et à un prix plus abordable.

