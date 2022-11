Samsung Galaxy M32 5G reçoit maintenant la mise à jour Android 13/One UI 5

Peu de temps après que le Galaxy M52 5G ait reçu One UI 5, un autre téléphone de la série M 2021 est passé à la dernière version du logiciel de Samsung, qui est également basé sur le dernier Android 13. C’est le Samsung Galaxy M32 5G (il n’y a pas de mot sur le modèle 4G pour l’instant).

Vous pouvez lire le détail journal des modifications pour découvrir les nouveautés ou regarder la vidéo d’introduction officielle. Les rapports de la mise à jour proviennent d’Inde, mais devraient également atteindre d’autres régions bientôt. Vérifiez vos notifications et recherchez la version M326BDDU4CVK1.









Une mise à jour UI 5/Android 13 arrive sur le Samsung Galaxy M32 5G

Le téléchargement est d’environ 1,6 Go et comprend les dernières versions d’Android et One UI, ainsi que le correctif de sécurité du 1er novembre.

Le Galaxy M32 5G a été lancé en septembre de l’année dernière avec Android 11 et One UI 3.1. Il est sur la bonne voie pour recevoir 4 ans de mises à jour de sécurité.

