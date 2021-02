Les smartphones de milieu de gamme de Samsung, les Galaxy M31 et le Samsung Galaxy A71 5G reçoivent la dernière mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11, selon un rapport récent. La nouvelle mise à jour apporte les dernières fonctionnalités d’Android 11 et les derniers correctifs de sécurité pour les deux smartphones Samsung. Alors que le Samsung Galaxy A71 5G reçoit le correctif de sécurité Android de janvier 2021, le Galaxy M31s recevrait le correctif de sécurité Android de février 2021. La variante 4G du Samsung Galaxy A71 n’a pas encore reçu la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11.

La mise à jour pour Samsung Galaxy M31s, portant la version de firmware M31FXXU2CUB1, a été signalée pour la première fois par SamMobile, et la mise à jour pour le Samsung Galaxy A71 5G, portant la version de firmware A716USQU2CUA7 a été notifiée par Samsung dans un document. Ceux qui possèdent le Samsung Galaxy M31s ou un Samsung Galaxy A71 5G peuvent vérifier les mises à jour en allant dans Paramètres> Mises à jour système> Rechercher les mises à jour système> Télécharger maintenant> Installer la mise à jour. Cela survient au moment où Samsung met à jour plusieurs de ses smartphones phares avec les derniers logiciels ainsi que certains de milieu de gamme.

La mise à jour du Samsung Galaxy M31 a été déployée initialement en Russie et en Ukraine, tandis que pour le Samsung Galaxy A71 5G, la région n’a pas été spécifiée.

La mise à jour d’Android 11 apportera de nouvelles fonctionnalités telles que des sections de conversation, des widgets de lecture multimédia, des bulles de discussion, etc. aux deux smartphones Samsung. La mise à jour apportera également des fonctionnalités One UI 3.0, notamment une interface utilisateur d’écran de verrouillage améliorée, une interface utilisateur actualisée, de nouvelles fonctionnalités de caméra, etc.